В Литві затримали громадянина України, який намагався вивезти з Латвії групу нелегалів

В Литві прикордонники затримали громадянина України, якого підозрюють у незаконному перевезенні чотирьох громадян Індії до країн Західної Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Прикордонники зупинили на дорозі автомобіль Volkswagen Golf з естонськими номерами, яким керував 41-річний українець. Він задекларував місце проживання в Литві.

В салоні авто прикордонники помітили чотирьох іноземців. Усі пасажири представилися громадянами Індії, але ні в кого з них не виявилося документів, що дозволяють в'їзд і перебування в Литві та Шенгенській зоні. Вони пред'явили перевіряльникам документи, видані їм центром тимчасового утримання іноземців у Латвії.

Прикордонники затримали водія та пасажирів, найближчим часом індійців передадуть латвійській стороні.

Розпочато розслідування за фактом незаконного перевезення людей через державний кордон. Громадянину України за це правопорушення загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як зазначається, нелегальні мігранти з Латвії вже вчетверте намагалися нелегально втекти.

Напередодні стало відомо, що у Вільнюсі поліція затримала громадянина РФ, який, як з’ясувалось, проживав у Литві нелегально.

Нагадаємо, 8 березня Управління у справах громадянства та міграції Латвії видало шість приписів про виїзд громадянам РФ, які не виконали вимоги закону про імміграцію та не подали жодних документів на отримання будь-якої посвідки на проживання.