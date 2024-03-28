В Литве задержали гражданина Украины, который пытался вывезти из Латвии группу нелегалов

В Литве пограничники задержали гражданина Украины, которого подозревают в незаконной перевозке четырех граждан Индии в страны Западной Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Пограничники остановили на дороге автомобиль Volkswagen Golf с эстонскими номерами, которым управлял 41-летний украинец. Он задекларировал место жительства в Литве.

В салоне авто пограничники заметили четырех иностранцев. Все пассажиры представились гражданами Индии, но ни у кого из них не оказалось документов, разрешающих въезд и пребывание в Литве и Шенгенской зоне. Они предъявили проверяющим документы, выданные им центром временного содержания иностранцев в Латвии.

Пограничники задержали водителя и пассажиров, в ближайшее время индийцев передадут латвийской стороне.

Начато расследование по факту незаконной перевозки людей через государственную границу. Гражданину Украины за это правонарушение грозит до 8 лет лишения свободы.

Как отмечается, нелегальные мигранты из Латвии уже в четвертый раз пытались нелегально сбежать.

Накануне стало известно, что в Вильнюсе полиция задержала гражданина РФ, который, как выяснилось, проживал в Литве нелегально.

Напомним, 8 марта Управление по делам гражданства и миграции Латвии выдало шесть предписаний о выезде гражданам РФ, которые не выполнили требования закона об иммиграции и не подали никаких документов на получение какого-либо вида на жительство.