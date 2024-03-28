Во Франции задержали двух братьев по подозрению в рассылке угроз о минировании

Во Франции задержали двух школьников, которых подозревают во взломе цифрового рабочего пространства (ENT) и рассылке сообщений о минировании.

Об этом стало известно телеканалу BMFTV, сообщает "Европейская правда".

Двух братьев 2005 и 2007 годов рождения арестовали в городе Малакофф.

Как указано, с 20 марта около 130 средних школ стали мишенью террористических угроз, которые поступали ученикам и родителям через их электронные рабочие кабинеты (ENT).

"С меня достаточно этой дерьмовой жизни, вас, учителей, и этой школы. Поэтому я решил, благодаря моим братьям, которые решительно преданы "Исламскому государству", взорвать все это", – говорилось в одном из сообщений.

По данным Министерства образования Франции, учетные записи учеников и их семей могли быть похищены с помощью вредоносного программного обеспечения для похищения паролей.

На время проведения проверок работа системы ENT приостановлена.

Напомним, в начале декабря прошлого года школы по всей Эстонии получили электронные письма, в которых содержались угрозы взрыва.

Во Франции всплеск таких угроз пришелся на первые недели после нападения ХАМАС на Израиль.