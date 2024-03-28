ЗМІ: ЄС обговорює радикальну реформу фінансування бідніших країн-членів

У Євросоюзі обговорюють зміну принципу надання країнам-членам коштів із так званого Фонду згуртованості, що пов’язано, зокрема, з майбутнім розширенням ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Politico.

У Єврокомісії обмірковують зміну підходу до виділення країнам коштів із Фонду згуртованості, на який у семирічному бюджеті до 2027 року закладено 392 млрд євро і завдання якого – допомагати "підтягнути" бідніші країни ЄС до багатших за рівнем розвитку.

Усі менш багаті країни ЄС, від Португалії до Угорщини і Болгарії, за роки членства дуже виграли від отриманого фінансування з Фонду згуртованості, що спрямовується передусім на транспортну інфраструктуру і довкілля.

Досі виділення коштів відбувалося за певними критеріями. Тепер обговорюють варіант, щоби кошти на розвиток надавалися за моделлю "гроші в обмін на реформи" та з серйозною системою аудиту і контролю.

У документі, який підписали усі єврокомісари 27 березня, Єврокомісія підняла питання про те, що отримання грошей у майбутньому має ґрунтуватися на заслугах країн.

Серед іншого, це пов’язано з майбутнім вступом багатьох нових членів – у тому числі України, які потребуватимуть значних інвестицій.

Окрім того, у Брюсселі мають негативні приклади з Угорщиною та Польщею, з якими виникли конфлікти щодо дотримання демократичних стандартів і яким Брюссель через це блокував надання фінансування з фондів ЄС. Відтак якщо кошти з Фонду згуртованості одразу "прив’язати" до певних вимог у реформах, Євросоюз отримає додатковий важіль впливу.

Подібний підхід вже застосували у так званому "фонді відновлення", з якого виділяли підтримку для стимулювання економічного розвитку після збитків від пандемії коронавірусу. Проте з проєкту документа випливає, що не йдеться про точне копіювання цієї моделі.

Зміна підходу нібито має широку підтримку, проте Єврокомісія ще має внести офіційну пропозицію та отримати відгуки країн-членів.

Нагадаємо, у грудні минулого року ЄК розблокувала 10,2 мільярда євро з фондів ЄС, призначених для Угорщини, виплата яких була заморожена через занепокоєння щодо ситуації з правами людини та верховенством права в країні. У Європарламенті сприйняли це як поступку угорському прем'єру Віктору Орбану, оскільки це сталося якраз перед самітом, на якому лідери мали обговорити нову допомогу Україні та початок переговорів про вступ країни – кроки, які Орбан погрожував заблокувати.

Врешті Європарламент вирішив судитися з Єврокомісією через це рішення.