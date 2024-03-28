СМИ: ЕС обсуждает радикальную реформу финансирования более бедных стран-членов

В Евросоюзе обсуждают изменение принципа предоставления странам-членам средств из так называемого Фонда сплоченности, что связано, в частности, с будущим расширением ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале Politico.

В Еврокомиссии обдумывают изменение подхода к выделению странам средств из Фонда сплоченности, на который в семилетнем бюджете до 2027 года заложено 392 млрд евро и задача которого – помогать "подтянуть" бедные страны ЕС к богатым по уровню развития.

Все менее богатые страны ЕС, от Португалии до Венгрии и Болгарии, за годы членства очень выиграли от полученного финансирования из Фонда сплоченности, направляемого прежде всего на транспортную инфраструктуру и окружающую среду.

До сих пор выделение средств происходило по определенным критериям. Теперь обсуждают вариант, чтобы средства на развитие предоставлялись по модели "деньги в обмен на реформы" и с серьезной системой аудита и контроля.

В документе, который подписали все еврокомиссары 27 марта, Еврокомиссия подняла вопрос о том, что получение денег в будущем должно основываться на заслугах стран.

Среди прочего, это связано с будущим вступлением многих новых членов – в том числе Украины, которые будут нуждаться в значительных инвестициях.

Кроме того, у Брюсселя есть негативные примеры с Венгрией и Польшей, с которыми возникли конфликты по соблюдению демократических стандартов и которым Брюссель из-за этого блокировал предоставление финансирования из фондов ЕС. Поэтому если средства из Фонда сплоченности сразу "привязать" к определенным требованиям в реформах, Евросоюз получит дополнительный рычаг влияния.

Подобный подход уже применили в так называемом "фонде восстановления", из которого выделяли поддержку для стимулирования экономического развития после убытков от пандемии коронавируса. Однако из проекта документа следует, что речь не идет о точном копировании этой модели.

Изменение подхода якобы имеет широкую поддержку, однако Еврокомиссия еще должна внести официальное предложение и получить отзывы стран-членов.

Напомним, в декабре прошлого года ЕК разблокировала 10,2 млрд евро из фондов ЕС, предназначенных для Венгрии, выплата которых была заморожена из-за беспокойства относительно ситуации с правами человека и верховенством права в стране. В Европарламенте восприняли это как уступку венгерскому премьеру Виктору Орбану, поскольку это произошло как раз перед саммитом, на котором лидеры должны были обсудить новую помощь Украине и начало переговоров о вступлении страны – шаги, которые Орбан угрожал заблокировать.

В итоге Европарламент решил судиться с Еврокомиссией из-за этого решения.