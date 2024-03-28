В Польше объявили о результатах расследования действий РФ против государств и органов ЕС

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) заявили, что разоблачили пророссийскую сеть, занимавшуюся организацией пророссийских инициатив и медиакампаний в странах ЕС против государств и органов Евросоюза, а также против Украины.

Об этом агентство сообщило в своем заявлении в четверг, его приводит издание Onet.

Согласно заявлению, сотрудники ABW в среду провели обыски в Варшаве и городе Тыхи. Обыски были связаны с расследованием шпионской деятельности в пользу России против государств и органов Европейского Союза.

В итоге было изъято 48 500 евро и 36 тысяч долларов США, сообщил Яцек Добжиньский, спикер министра-координатора спецслужб.

"Проведенная работа является результатом международного сотрудничества агентства с рядом европейских служб, в частности, скоординированной с партнерами из Чешской Республики.

В результате была задокументирована деятельность, направленная на организацию пророссийских инициатив и медиакампаний в странах ЕС. Целью была реализация внешнеполитических целей Кремля, в частности ослабление позиций Республики Польша на международной арене, дискредитация Украины и имиджа органов ЕС", – говорится в сообщении на ABW.

Для этих целей был запущен, среди прочего, международный веб-сайт voice-of-europe.eu, на котором публиковали статьи, заявления, комментарии или интервью с предвзятым, пророссийским подтекстом.

ABW также сообщила, что эти действия "также являются результатом расследования, завершенного 19 января 2024 года обвинительным актом, в ходе которого были собраны доказательства против гражданина Польши, подозреваемого в шпионаже в пользу российских спецслужб".

Этот человек, по данным издания, находился среди польских и европейских парламентариев и выполнял задачи, заказанные и профинансированные представителями российской разведки. Эти задачи включали пропаганду, дезинформацию и политические провокации. Их целью было создание российских сфер влияния в Европе.

Ранее чешская служба гражданской контрразведки, Служба информационной безопасности (BIS), разоблачила организованную Россией сеть, которая пыталась повлиять на выборы в Европарламент.

По данным чешских СМИ, разоблаченная сеть якобы влияла на политиков в шести странах: Польше, Венгрии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах.

Напомним, ранее в Польше сообщили, что сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали гражданина Украины, который действовал по поручению спецслужб РФ и должен был заниматься поджогами.

А в декабре суд Люблина признал 14 граждан России, Беларуси и Украины виновными в подготовке диверсий в пользу Москвы в составе шпионской группировки.