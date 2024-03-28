Партія "друзів Кремля" у Молдові оскаржить результати місцевих виборів після перемоги у КС

Депутати від визнаної неконституційною партії "Шор" збираються оскаржити результати місцевих виборів у Молдові, що проходили восени, після переможного для них рішення Конституційного суду.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Депутатка Марина Таубер заявила, що після визнання Конституційним судом незаконним рішення про відсторонення від участі у виборах представників партії "Шор" слід підняти питання про легітимність результатів таких виборів.

"Сотні людей незаконно позбавили права балотуватися. За таких умов не можна казати про вільні й чесні вибори, законність результатів місцевих виборів від листопада 2023 року серйозно порушена", – заявила депутатка.

За її словами, після публікації мотивуючої частини рішення КС депутати партії оскаржать результати виборів.

"Ми будемо вимагати анулювання результатів та організації нових місцевих виборів за участі усіх можливих кандидатів", – сказала Таубер.

Нагадаємо, у лютому 2023 року на запит уряду КС визнав діяльність популістської партії "Шор" неконституційною, посилаючись на доведені факти незаконного фінансування, підкупу виборців та оплати за участь в акціях протесту.

Після першої, невдалої спроби заборонити представникам неконституційних партій участь у виборах, кандидатів від "Шор" (перейменованої у "Шанс") все ж зняли з виборів всього за два дні до них через рішення комісії з надзвичайних ситуацій, на основі якого терміново схвалили поправки до виборчого законодавства ("ЄвроПравда" розповідала про це у статті Беззаконням по Росії: як уряд Молдови зняв з виборів агентів РФ та що з цього вийшло)

У рішенні від 26 березня 2024 року Конституційний суд Молдови визнав ці поправки неконституційними.