Партия "друзей Кремля" в Молдове обжалует результаты местных выборов после победы в КС

Депутаты от признанной неконституционной партии "Шор" собираются обжаловать результаты местных выборов в Молдове, проходивших осенью, после победного для них решения Конституционного суда.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Депутат Марина Таубер заявила, что после признания Конституционным судом незаконным решения об отстранении от участия в выборах представителей партии "Шор" следует поднять вопрос о легитимности результатов таких выборов.

"Сотни людей незаконно лишили права баллотироваться. При таких условиях нельзя говорить о свободных и честных выборах, законность результатов местных выборов от ноября 2023 года серьезно нарушена", – заявила депутат.

По ее словам, после публикации мотивировочной части решения КС депутаты партии обжалуют результаты выборов.

"Мы будем требовать аннулирования результатов и организации новых местных выборов с участием всех возможных кандидатов", – сказала Таубер.

Напомним, в феврале 2023 года по запросу правительства КС признал деятельность популистской партии "Шор" неконституционной, ссылаясь на доказанные факты незаконного финансирования, подкупа избирателей и оплаты за участие в акциях протеста.

После первой, неудачной попытки запретить представителям неконституционных партий участие в выборах, кандидатов от "Шор" (переименованной в "Шанс") все же сняли с выборов всего за два дня до них из-за решения комиссии по чрезвычайным ситуациям, на основе которого приняли срочные поправки в избирательное законодательство ("ЕвроПравда" рассказывала об этом в статье Беззаконием по России: как правительство Молдовы сняло с выборов агентов РФ и что из этого вышло)

В решении от 26 марта 2024 года Конституционный суд Молдовы признал решение неконституционным.