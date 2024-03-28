Суд оставил в венгерской тюрьме задержанную итальянку

Суд в Венгрии оставил в тюрьме итальянку Иларию Салис, которую удерживают по обвинениям в якобы причастности к насильственным нападениям на сторонников неонацистов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Суд в Будапеште отклонил просьбу адвоката Салис освободить ее под домашний арест либо в Италии, либо в Венгрии.

Судья Йожеф Шош отклонил эту просьбу, заявив, что существует риск ее побега или того, что она будет скрываться. Следующее слушание по делу назначили на 24 мая.

В феврале активисты заняли консульство Венгрии в Венеции с требованием освободить из-под стражи Иларию Салис, 39-летнюю учительницу начальных классов, которой грозит до 24 лет заключения в Будапеште за нападение на двух неонацистов в феврале прошлого года.

В прошлом месяце появились фотографии, на которых Салис привели в будапештский суд на цепи и в наручниках на руках и ногах.

Также поступали неподтвержденные сообщения СМИ о неудовлетворительных условиях содержания под стражей, включавших наличие мышей и клопов, грязь и бесчеловечные наказания.

В связи с этим Рим выразил протест Будапешту, а премьер-министр Джорджия Мелони была вынуждена добиться от своего венгерского коллеги Виктора Орбана обещания, что Салис получит справедливое судебное разбирательство в надлежащих условиях.

Семья и адвокаты Салис просят отпустить ее под домашний арест в Венгрии или в Италии до завершения судебного процесса.

Впоследствии официальный Рим заявил, что с задержанной итальянкой в Венгрии теперь обращаются лучше.