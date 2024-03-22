У Німеччині схвалили податковий пакет на €3,2 млрд для стимулювання економіки

Німецькі законодавці схвалили тримільярдний пакет заходів для стимулювання бізнесу, який передбачає податкові пільги та зменшення бюрократії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Компромісний законопроєкт, схвалений Бундесратом у п'ятницю, передбачає виділення 3,2 мільярда євро на рік – менше половини від суми, яку обговорювали раніше.

Спочатку закон мав стати комплексним пакетом для всіх секторів економіки з бюджетом 7 мільярдів євро на рік, який надавав би допомогу компаніям в умовах економічного спаду та стимулював би інвестиції в заходи, що не впливають на клімат.

Законопроєкт схвалили в нижній палаті парламенту – Бундестазі, але федеральні землі у верхній палаті, Бундесраті, не підтримали його та відправили на розгляд погоджувальної комісії, оскільки побоювалися високих витрат.

У схваленому законі скасували запланований раніше державний бонус для інвестицій у захист клімату, водночас залишили податкові стимули для досліджень, кращу можливість вирахування збитків у податкових деклараціях та зменшення бюрократичних перешкод.

Міністр фінансів Крістіан Лінднер від пробізнесових "Вільних демократів" заявив у Twitter (X), що, хоча цей пакет є важливим сигналом, його недостатньо.

За його словами, необхідно зробити більше для поліпшення слабкої економіки Німеччини, додавши, що над цим працюють.

Федеральний канцлер Олаф Шольц написав у Twitter (X), що пакет зростання є "важливим знаком для нашої економіки та успішного майбутнього країни".

Втім, Федерація німецької промисловості (BDI) вказала, що ці податкові скорочення не дадуть помітного поштовху до зростання економіки.

Водночас Німецька промислово-торговельна палата (DIHK) закликала до початку літніх канікул розробити "конкретний план реформ, який швидко впровадять у повсякденне ділове життя".

Згідно з новим звітом Бундесбанку, німецька економіка, ймовірно, перебуватиме в рецесії в першому кварталі 2024 року через затримку її відновлення.

Раніше повідомляли, що урядова коаліція Німеччини готує пакет заходів вартістю близько 7 мільярдів євро для того, щоб вивести найбільшу економіку Європи з тривалого спаду.

Перед цим стало відомо, що економіка Німеччини стала третьою за обсягом на планеті після того, як Японія несподівано скотилася в рецесію.