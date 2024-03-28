Немецкая почтовая служба прекратила перевозить письма внутренними авиалиниями после 63 лет

Главный национальный почтовый оператор Германии Deutsche Post в четверг прекратил использовать внутренние рейсы для перевозки писем после почти 63 лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует AP.

Компания сообщила, что последние самолеты, которые перевозили письма между севером и югом страны, которые эксплуатировались подразделением Lufthansa Eurowings, а также Tui Fly, совершили ночные рейсы по маршрутам Штутгарт-Берлин, Ганновер-Мюнхен и Ганновер-Штутгарт.

Deutsche Post заявила, что теперь письма между этими пунктами назначения будут перевозиться автомобильным транспортом, что позволит компании сократить выбросы углекислого газа более чем на 80%.

"Во времена изменения климата авиаперевозка внутренних писем в Германии больше не может быть оправданной, в том числе и потому, что сейчас нет той срочности, которая была присуща письменной корреспонденции в прошлые десятилетия", – заявил операционный директор подразделения почтовых отправлений и посылок DHL Group, являющейся материнской компанией Deutsche Post, Марк Хитшфельд.

В декабре немецкое правительство разработало законопроект, который еще должен проголосовать парламент, который имеет целью уменьшить давление на Deutsche Post по быстрой доставке писем, что позволит компании сократить расходы.

Сейчас почтовая служба должна доставлять не менее 80% писем на следующий рабочий день после их отправки. Согласно запланированным новым правилам, она должна будет доставлять 95% на третий рабочий день.

Ранее немецкие законодатели одобрили трехмиллиардный пакет мер для стимулирования бизнеса, который предусматривает налоговые льготы и уменьшение бюрократии.

Согласно новому отчету Бундесбанка, немецкая экономика, вероятно, будет в рецессии в первом квартале 2024 года из-за задержки ее восстановления.

Перед этим стало известно, что экономика Германии стала третьей по объему на планете после того, как Япония неожиданно скатилась в рецессию.