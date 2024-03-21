Бундесбанк прогнозує рецесію для Німеччини в першому кварталі 2024 року

Згідно з новим звітом Бундесбанку, німецька економіка, ймовірно, перебуватиме в рецесії в першому кварталі 2024 року через затримку її відновлення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Аналіз центрального банку ФРН не очікує на значне відновлення, що свідчить про те, що 2024 рік буде ще одним слабким роком для економіки країни, яка традиційно вважається європейським локомотивом.

"Промисловість, зокрема, швидше за все, залишиться у слабкій фазі. Наразі також не очікується значних стимулів з боку приватного споживання", – йдеться у звіті.

Бундесбанк зазначає, що обсяги промислових замовлень залишаються невеликими, а внутрішній та експортний попит на низькому рівні.

Водночас високі процентні ставки послаблюють внутрішній попит, особливо на інвестиції, а невизначеність щодо основних питань, таких як кліматична політика, також впливає на інвестиційні рішення.

У найближчі місяці інфляція може знизитися ще більше, але ймовірні певні коливання, а зростання цін на послуги сповільнюватиметься дуже повільно, додали в Бундесбанку.

Раніше повідомляли, що урядова коаліція Німеччини готує пакет заходів вартістю близько 7 мільярдів євро для того, щоб вивести найбільшу економіку Європи з тривалого спаду.

Перед цим стало відомо, що економіка Німеччини стала третьою за обсягом на планеті після того, як Японія несподівано скотилася в рецесію.