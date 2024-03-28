Франція виділить €30 млн скандальній агенції ООН у справах палестинців

Франція виділить понад 30 мільйонів євро Близькосхідному агентству ООН у справах палестинських біженців UNRWA, кількох співробітників якого запідозрили в причетності до нападу ХАМАС на Ізраїль, якщо будуть належні умови.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.

"Ми зробимо наші внески при забезпеченні належних умов, які дозволять UNRWA виконувати свої місії в дусі, позбавленому підбурювання до ненависті та насильства", – заявив журналістам речник МЗС Крістоф Лемуан.

Він не повідомив, коли Париж внесе наступний платіж агентству. Згідно зі звичним щоквартальним графіком, наступний транш має надійти у квітні.

Франція, разом з іншими країнами-донорами, призупинила виділення коштів UNRWA у секторі Гази після того, як у січні Ізраїль звинуватив кількох співробітників агенції у причетності до терактів, скоєних палестинським угрупованням ХАМАС 7 жовтня.

Днями уряд Німеччини виділив 45 мільйонів євро Близькосхідному агентству ООН UNRWA для його роботи в Йорданії, Лівані, Сирії та на окупованому Західному березі річки Йордан, водночас фінансування для Гази залишається призупиненим.

Раніше Єврокомісія повідомила, що невдовзі почне виплачувати UNRWA 50 млн з обіцяних 82 млн, що було під питанням після публікації інформації, що окремі співробітники цього агентства могли бути учасниками нападу на Ізраїль 7 жовтня. Зазначають, що ЄК "взяла до уваги дії, вжиті ООН та зобов’язання, надані UNRWA".

Зокрема, Єврокомісія привітала рішення про створення при ООН розслідування щодо звинувачень проти співробітників UNRWA та створення незалежної групи на чолі з колишньою главою МЗС Франції Катрін Колонна для оцінки, чи це агентство робить достатньо для забезпечення своєї нейтральності і реагування на проблеми. Також UNRWA погодилися на зовнішній аудит експертами, визначеними ЄС.

Перед цим про рішення призупинити фінансування агентства оголосили США, Британія, Канада, Австралія, Фінляндія та Італія. Приводом для цього кроку стали надані Ізраїлем докази, що 12 співробітників UNRWA могли бути причетними до атаки ХАМАС на Ізраїль.