Франция выделит €30 млн скандальному агентству ООН по делам палестинцев

Франция выделит более 30 миллионов евро Ближневосточному агентству ООН по делам палестинских беженцев UNRWA, нескольких сотрудников которого заподозрили в причастности к нападению ХАМАС на Израиль, если будут надлежащие условия.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters.

"Мы сделаем наши взносы при обеспечении надлежащих условий, которые позволят UNRWA выполнять свои миссии в духе, лишенном подстрекательства к ненависти и насилию", – заявил журналистам представитель МИД Кристоф Лемуан.

Он не сообщил, когда Париж внесет следующий платеж агентству. Согласно привычному ежеквартальному графику, следующий транш должен поступить в апреле.

Франция, вместе с другими странами-донорами, приостановила выделение средств UNRWA в секторе Газа после того, как в январе Израиль обвинил нескольких сотрудников агентства в причастности к терактам, совершенным палестинской группировкой ХАМАС 7 октября.

На днях правительство Германии выделило 45 миллионов евро Ближневосточному агентству ООН UNRWA для его работы в Иордании, Ливане, Сирии и на оккупированном Западном берегу реки Иордан, в то же время финансирование для Газы остается приостановленным.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что вскоре начнет выплачивать UNRWA 50 млн из обещанных 82 млн, что было под вопросом после публикации информации, что отдельные сотрудники этого агентства могли быть участниками нападения на Израиль 7 октября. Отмечается, что ЕК "приняла во внимание действия, предпринятые ООН и обязательства, предоставленные UNRWA".

В частности, Еврокомиссия приветствовала решение о создании при ООН расследования по обвинениям против сотрудников UNRWA и создание независимой группы во главе с бывшей главой МИД Франции Катрин Колонна для оценки, делает ли это агентство достаточно для обеспечения своей нейтральности и реагирования на проблемы. Также UNRWA согласились на внешний аудит экспертами, определенными ЕС.

Перед этим о решении приостановить финансирование агентства объявили США, Великобритания, Канада, Австралия, Финляндия и Италия. Поводом для этого шага стали предоставленные Израилем доказательства, что 12 сотрудников UNRWA могли быть причастны к атаке ХАМАС на Израиль.