Макрон рассказал, при каких условиях Путина пригласят на саммит G20

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что для приглашения руководителя России Владимира Путина на саммит "Группы двадцати" в этом году в Бразилии нужно согласие всех других членов этого объединения.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, Макрон сказал на совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Лулой да Силвой во время визита в эту страну.

По словам французского президента, смысл G20 "заключается в том, что должен быть консенсус с девятнадцатью другими (членами. – Ред.)", добавив, что этим должна заниматься "бразильская дипломатия" из-за нынешнего председательства этой страны.

Макрон одновременно отметил, что в случае, если участие Путина на саммите может быть "полезным", оно "должно состояться". Он, однако, предупредил, что разногласия по этому вопросу могут свести на нет любое приглашение России.

Владимир Путин пропустил прошлогодний саммит G20 в столице Индии, избегая возможного политического осуждения и любого риска ареста по ордеру Международного уголовного суда.

В прошлом году бразильский президент Лула да Силва заявил, что пригласит руководителя России на саммит. Хотя Бразилия является участницей МУС и обязана арестовать этого военного преступника, в бразильском правительстве утверждали, что это "вряд ли" произойдет.

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