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Макрон рассказал, при каких условиях Путина пригласят на саммит G20

Новости — Четверг, 28 марта 2024, 22:14 — Олег Павлюк

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что для приглашения руководителя России Владимира Путина на саммит "Группы двадцати" в этом году в Бразилии нужно согласие всех других членов этого объединения.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, Макрон сказал на совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Лулой да Силвой во время визита в эту страну.

По словам французского президента, смысл G20 "заключается в том, что должен быть консенсус с девятнадцатью другими (членами. – Ред.)", добавив, что этим должна заниматься "бразильская дипломатия" из-за нынешнего председательства этой страны.

Макрон одновременно отметил, что в случае, если участие Путина на саммите может быть "полезным", оно "должно состояться". Он, однако, предупредил, что разногласия по этому вопросу могут свести на нет любое приглашение России.

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Владимир Путин пропустил прошлогодний саммит G20 в столице Индии, избегая возможного политического осуждения и любого риска ареста по ордеру Международного уголовного суда.

В прошлом году бразильский президент Лула да Силва заявил, что пригласит руководителя России на саммит. Хотя Бразилия является участницей МУС и обязана арестовать этого военного преступника, в бразильском правительстве утверждали, что это "вряд ли" произойдет.

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G20 Путин