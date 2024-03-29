Нижня палата парламенту Франції схвалила заборону дискримінації за волоссям

У четвер нижня палата парламенту Франції схвалила закон про заборону дискримінації людей, які носять дреди, косички, афро чи будь-які інші зачіски.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Законопроєкт розробив Олів’є Серва, темношкірий депутат із французького карибського острова Гваделупа. Він пояснив, що законопроєкт допоможе жертвам такої дискримінації почути їхні голоси на робочому місці та за його межами і вигравати судові справи.

Серва посилався на дослідження, проведене брендом шампунів Unilever Dove і LinkedIn у 2023 році, яке показало, що дві з трьох темношкірих жінок у США змінювали зачіску для співбесіди, і що зачіски темношкірих жінок у 2,5 раза частіше сприймають як непрофесійні.

Законопроєкт, спрямований на заборону будь-якої дискримінації за структурою волосся або стрижкою, також захистить білявих жінок від дискримінації, сказав Серва.

У Сполучених Штатах принаймні 23 штати прийняли законодавство, спрямоване на захист людей від дискримінації за волоссям на робочому місці та у школах.

Не всі підтримують цю пропозицію у Франції. Виступаючи в парламентському комітеті, який обговорював проєкт напередодні повних дебатів, Фаб’єн Ді Філіпо з консервативної партії "Республіканці" висміяв пропозицію.

"Чи варто нам завтра очікувати законопроєкт щодо дискримінації лисих людей, які, на мою думку, недостатньо представлені в рекламах шампуню?" – сказав депутат.

Він зазначив, що Франція вже забороняє дискримінацію за зовнішністю, тому законопроєкт є зайвим та спрямований на імпорт американського мислення у французьке законодавство.

Філіп Шрек з ультраправого Національного об’єднання сказав, що парламентарі повинні працювати над важливішими питаннями, такими як державний борг, а не над дискримінацією за волоссям.

Законопроєкт ще повинен схвалити французький Сенат.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що у Норвегії приберуть із законів слова, які дискримінують людей з інвалідністю.

У жовтні повідомляли, що Франція подала до Суду ЄС скарги на Єврокомісію через надання переваги англійській мові при прийомі на роботу посадовців.