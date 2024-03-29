Нижняя палата парламента Франции одобрила запрет дискриминации по волосам

В четверг нижняя палата парламента Франции одобрила закон о запрете дискриминации людей, которые носят дреды, косички, афро или любые другие прически.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Законопроект разработал Оливье Серва, темнокожий депутат из французского карибского острова Гваделупа. Он пояснил, что законопроект поможет жертвам такой дискриминации услышать их голоса на рабочем месте и за его пределами и выигрывать судебные дела.

Серва сослался на исследование, проведенное брендом шампуней Unilever Dove и LinkedIn в 2023 году, которое показало, что две из трех темнокожих женщин в США меняли прическу для собеседования и что прически темнокожих женщин в 2,5 раза чаще воспринимают как непрофессиональные.

Законопроект, направленный на запрет любой дискриминации по структуре волос или стрижке, также защитит белокурых женщин от дискриминации, сказал Серва.

В Соединенных Штатах по крайней мере 23 штата приняли законодательство, направленное на защиту людей от дискриминации по волосам на рабочем месте и в школах.

Не все поддерживают это предложение во Франции. Выступая в парламентском комитете, который обсуждал проект накануне полных дебатов, Фабьен Ди Филипо из консервативной партии "Республиканцы" высмеял предложение.

"Стоит ли нам завтра ожидать законопроект о дискриминации лысых людей, которые, по моему мнению, недостаточно представлены в рекламах шампуня?" – сказал депутат.

Он отметил, что Франция уже запрещает дискриминацию по внешности, поэтому законопроект является лишним и направлен на импорт американского мышления во французское законодательство.

Филипп Шрек из ультраправого Национального объединения сказал, что парламентарии должны работать над более важными вопросами, такими как государственный долг, а не над дискриминацией по волосам.

Законопроект еще должен одобрить французский Сенат.

Напомним, в январе стало известно, что в Норвегии уберут из законов слова, которые дискриминируют людей с инвалидностью.

В октябре сообщалось, что Франция подала в Суд ЕС жалобы на Еврокомиссию из-за предоставления преимущества английскому языку при приеме на работу сотрудников.