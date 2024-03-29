Reuters: Ердоган поїде до Байдена 9 травня

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 9 травня вирушить з офіційним візитом до США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника турецької служби безпеки, інформує "Європейська правда".

Під час візиту відбудеться зустріч Ердогана з президентом США Джо Байденом, який вперше прийматиме свого турецького колегу у Білому домі.

Співрозмовник агентства не надав додаткової інформації про візит, але повідомив, що глава турецької розвідки Ібрагім Калин зустрінеться з членами Палати представників США для обговорення запланованого візиту та інших двосторонніх питань.

У четвер і п'ятницю міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і міністр оборони Ясар Гюлер також зустрілися з американською делегацією.

Вашингтон і посольство США в Анкарі не надали коментарів щодо цього візиту.

Візит до Вашингтона стане першим для Ердогана з 2019 року, коли він зустрівся з тодішнім президентом Дональдом Трампом.

Як зазначає агентство, Анкара прагнула до особистої зустрічі президентів.

Відносини між Туреччиною і США, які тривалий час були напруженими через розбіжності з низки питань, відтанули після того, як Анкара ратифікувала заявку Швеції на членство в НАТО в січні.

Проте напруженість у відносинах зберігається, в тому числі на півночі Сирії, де американські війська є союзниками курдських бойовиків, яких Анкара вважає терористами. Вашингтон також вимагає від Анкари докласти більше зусиль для припинення транзиту товарів до Росії.

Нещодавно прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що планує поїздку до Анкари в травні у відповідь на аналогічний візит Ердогана в грудні 2023 року для "подолання напруженості" у двосторонніх відносинах.

Також Білий дім анонсував візит прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали до Сполучених Штатів 15 квітня, під час якого той проведе переговори з Байденом.