Reuters: Эрдоган поедет к Байдену 9 мая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 мая отправится с официальным визитом в США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя турецкой службы безопасности, информирует "Европейская правда".

Во время визита состоится встреча Эрдогана с президентом США Джо Байденом, который впервые будет принимать своего турецкого коллегу в Белом доме.

Собеседник агентства не предоставил дополнительной информации о визите, но сообщил, что глава турецкой разведки Ибрагим Калын встретится с членами Палаты представителей США для обсуждения запланированного визита и других двусторонних вопросов.

В четверг и пятницу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр обороны Ясар Гюлер также встретились с американской делегацией.

Вашингтон и посольство США в Анкаре не предоставили комментариев относительно этого визита.

Визит в Вашингтон станет первым для Эрдогана с 2019 года, когда он встретился с тогдашним президентом Дональдом Трампом.

Как отмечает агентство, Анкара стремилась к личной встрече президентов.

Отношения между Турцией и США, которые долгое время были напряженными из-за разногласий по ряду вопросов, оттаяли после того, как Анкара ратифицировала заявку Швеции на членство в НАТО в январе.

Однако напряженность в отношениях сохраняется, в том числе на севере Сирии, где американские войска являются союзниками курдских боевиков, которых Анкара считает террористами. Вашингтон также требует от Анкары приложить больше усилий для прекращения транзита товаров в Россию.

Недавно премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что планирует поездку в Анкару в мае в ответ на аналогичный визит Эрдогана в декабре 2023 года для "преодоления напряженности" в двусторонних отношениях.

Также Белый дом анонсировал визит премьер-министра Чехии Петра Фиалы в Соединенные Штаты 15 апреля, во время которого тот проведет переговоры с Байденом.