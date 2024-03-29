Експерти Бундестагу: Введення в Україну військ державою НАТО не втягує у війну весь Альянс

Дослідницька служба нижньої палати парламенту Німеччини, Бундестагу, заявила, що розгортання сухопутних військ однієї країни НАТО в Україні не призведе автоматично до того, що всі інші члени Альянсу стануть сторонами російсько-української війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

До служби звернулась депутатка Бундестагу від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Беатрікс фон Шторх, які поцікавилась, який вплив матиме потенційне розгортання наземних військ державою НАТО в Україні, наприклад, Францією, з огляду на 5 статтю договору Альянсу, яка передбачає зобов’язання спільного захисту.

У дослідницькій службі – парламентській експертній групі – відзначили, що якщо одна держава розгорне свої війська, то вона стане стороною конфлікту.

Утім "якщо держава-член Альянсу діє в односторонньому порядку, тобто не в рамках попередньо ухваленої операції НАТО та поза структурами його військового командування, ні НАТО в цілому, ні інші країни-партнери Альянсу не стають сторонами конфлікту", – йдеться в документі дослідницької групи.

"Якщо війська держави-члена НАТО беруть участь у колективній самообороні (стаття 51 Статуту ООН) на користь України в існуючому конфлікті (між Росією та Україною) і зазнають нападу іншої сторони конфлікту (Росії) у ході бою в зоні конфлікту, це не є випадком статті 5 Договору НАТО", – сказано у документі експертів.

Вони зазначили, що стаття 5 договору НАТО пов’язана з нападами на країни Альянсу та війська на їхній території або над їхньою територією.

"(Потенційна) військова залученість французьких сухопутних військ на користь України ґрунтуватиметься на колективному праві на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН і, отже, буде допустимою за міжнародним правом", – йдеться у документі.

Однак експерти наголосили, що якщо РФ відреагує та атакує цілі у Франції, то це вже буде дією, яка передбачає активацію статті 5.

"Військова реакція Росії проти цілей у Франції, з іншого боку, становитиме "збройний напад" у розумінні статті 5 договору НАТО, яка встановлюватиме фактичні вимоги для проголошення позиції альянсу НАТО", – сказано у документі.

Дослідницька служба є підрозділом Бундестагу, який складається з восьми спеціалізованих департаментів із приблизно 100 співробітниками.

У березні французький президент Емманюель Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.

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