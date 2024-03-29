Эксперты Бундестага: Ввод в Украину войск государством НАТО не втягивает в войну весь Альянс

Исследовательская служба нижней палаты парламента Германии, Бундестага, заявила, что развертывание сухопутных войск одной страны НАТО в Украине не приведет автоматически к тому, что все остальные члены Альянса станут сторонами российско-украинской войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

В службу обратилась депутат Бундестага от ультраправой "Альтернативы для Германии" Беатрикс фон Шторх, которая поинтересовалась, какое влияние будет иметь потенциальное развертывание наземных войск государством НАТО в Украине, например, Францией, учитывая статью 5 договора Альянса, которая предусматривает обязательства совместной защиты.

В исследовательской службе – парламентской экспертной группе – отметили, что если одно государство развернет свои войска, то оно станет стороной конфликта.

Впрочем, "если государство-член НАТО действует в одностороннем порядке, то есть не в рамках предварительно принятой операции НАТО и вне структур военного командования НАТО, ни НАТО в целом, ни другие страны-партнеры НАТО не становятся сторонами конфликта", – говорится в документе исследовательской группы.

"Если войска государства-члена НАТО участвуют в коллективной самообороне (статья 51 Устава ООН) в пользу Украины в существующем конфликте (между Россией и Украиной) и подвергаются нападению другой стороны конфликта (России) в ходе боя в зоне конфликта, это не является случаем статьи 5 Договора НАТО", – сказано в документе экспертов.

Они отметили, что статья 5 договора НАТО связана с нападениями на страны Альянса и войска на их территории или над их территорией.

"(Потенциальная) военная вовлеченность французских сухопутных войск в пользу Украины будет основываться на коллективном праве на самооборону согласно статье 51 Устава ООН и, следовательно, будет допустимой по международному праву", – говорится в документе.

Однако эксперты отметили, что если РФ отреагирует и атакует цели во Франции, то это уже будет действием, которое предусматривает активацию статьи 5.

"Военная реакция России против целей во Франции, с другой стороны, составит "вооруженное нападение" в понимании статьи 5 договора НАТО, которая будет устанавливать фактические требования для провозглашения позиции альянса НАТО", – сказано в документе.

Исследовательская служба является подразделением Бундестага, которое состоит из восьми специализированных департаментов с примерно 100 сотрудниками.

В марте французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон отметил, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

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