Количество электромобилей в Германии в прошлом году составило почти 1,4 млн

По данным немецкого Федерального управления автомобильного транспорта, в прошлом году количество электромобилей в Германии возросло почти на 396 тысяч и составило чуть менее 1,41 млн.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Это означает, что один из каждых 35 автомобилей в Германии – электромобиль (BEV).

Если к 1,41 млн прибавить около 2 тысяч авто с топливными элементами и 922 тысяч гибридов, то совокупно таких авто будет 2,33 млн – или примерно каждый 21 автомобиль.

Таким образом, рост количества электромобилей был несколько выше, чем в 2022 году, когда их прибавилось немного меньше, чем 395 тысяч.

Управление предполагает, что большое количество транспортных средств, зарегистрированных в Германии, было уничтожено в авариях, выведено из эксплуатации или продано за границу.

В текущем году количество электромобилей может расти медленнее – частично из-за отмены госнадбавки на их покупку.

Наибольшей группой электромобилей в Германии являются внедорожники, на которые приходится более трети зарегистрированных BEV – 487 тысяч.

Что касается брендов, то лидирует Volkswagen – в Германии около 237 тысяч электромобилей компании из Вольфсбурга. Далее следуют Tesla со 164 тысячами и Renault со 120 тысячами, Hyundai на четвертом месте с 92 тысячами и BMW на пятом месте с 85 тысячами.

Напомним, во Франции в прошлом году было продано рекордное количество электрических и гибридных автомобилей.

В 2023 году в ЕС утвердили правила, предполагающие увеличение количества станций подзарядки электроавтомобилей и заправки альтернативными видами топлива.