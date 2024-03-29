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Прем'єр Румунії прокоментував чергове падіння дрона на території країни

Новини — П'ятниця, 29 березня 2024, 14:52 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку сказав, що спілкувався з міністром оборони з приводу падіння дрона на румунській території біля кордону з Україною та що його походження ще має підтвердити розслідування. 

Як повідомляє Digi24, пише "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ у п’ятницю.

Чолаку розповів, що спілкувався з приводу інциденту з міністром оборони Румунії.

"Це не перший такий випадок, і я хотів би, щоб він був останнім. Поки постраждалих немає. Повторюся, ми сподіваємося, щоб таких випадків було якомога менше і щоб ми їх уникали, наскільки це можливо", – прокоментував прем’єр. 

На запитання, чи це був російський ударний дрон, Чолаку закликав почекати результатів розслідування. 

Він додав, що кадри з місця свідчать, що вибуху внаслідок падіння не було і навіть якби безпілотник впав іншому місці, він не завдав би значної шкоди. 

Нагадаємо, раніше у п’ятницю Міністерство оборони Румунії повідомило, що на румунській території знайшли фрагменти, схожі на дрон, поблизу річки Дунай і кордону з Україною.

Елементи ймовірного безпілотника знайшли на сільськогосподарських угіддях на острові Велика Бреїла.

Під час деяких попередніх атак, коли Росія атакувала українські порти на Дунаї, Румунія піднімала у повітря винищувачі F-16.

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