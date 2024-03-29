Премьер Румынии прокомментировал очередное падение дрона на территории страны

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку сказал, что общался с министром обороны по поводу падения дрона на румынской территории возле границы с Украиной и что его происхождение еще должно подтвердить расследование.

Как сообщает Digi24, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ в пятницу.

Чолаку рассказал, что общался по поводу инцидента с министром обороны Румынии.

"Это не первый такой случай, и я хотел бы, чтобы он был последним. Пока пострадавших нет. Повторюсь, мы надеемся, что таких случаев было как можно меньше и чтобы мы их избегали, насколько это возможно", – прокомментировал премьер.

На вопрос, был ли это российский ударный дрон, Чолаку призвал подождать результатов расследования.

Он добавил, что кадры с места свидетельствуют, что взрыва в результате падения не было, и даже если бы беспилотник упал в другом месте, он не нанес бы значительного ущерба.

Напомним, ранее в пятницу Министерство обороны Румынии сообщило, что на румынской территории нашли фрагменты, похожие на дрон, вблизи реки Дунай и границы с Украиной.

Элементы вероятного беспилотника нашли на сельскохозяйственных угодьях на Большом острове Брэила.

Во время некоторых предыдущих атак, когда Россия атаковала украинские порты на Дунае, Румыния поднимала в воздух истребители F-16.