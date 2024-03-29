Санду в Гагаузии встретили протестами: она назвала их проплаченными

Приезд президента Молдовы Майи Санду в Гагаузию 29 марта на открытие строительства высоковольтной линии электропередачи Вулканешты – Кишинев встретили протестами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

В ожидании президента протестующие собрались вдоль трассы и держали плакаты с надписями: "Майя, убирайся из Гагаузии", "Чемодан, вокзал, Румыния", "Майя, тебя здесь не ждут" и "Руки прочь от Гагаузии".

Издание называет их сторонниками беглого олигарха Илана Шора. Видео с места событий опубликовал сторонник Шора из села Конгаз Иван Бессараб.

По данным местных СМИ, кортеж Санду, которая позже дала понять, что протестующим заплатили, проехал другой дорогой.

"Я готова разговаривать со всеми гражданами, которые выражают собственное мнение. Сегодня, да и раньше, я увидела, что граждан привезли сюда за деньги, и они выражали не свое мнение, а повестку дня преступной группы. Я сожалею об этом", – заявила президент.

По ее словам, она знает, что в Гагаузии живет много людей, которые хотят, чтобы Молдова жила в мире и развивалась. Она пообещала продолжать работу для граждан региона и быть открытой для диалога с ними.

Ранее сообщалось, что почти 60% опрошенных жителей Молдовы считают, что следующим президентом страны по итогам нынешних выборов должна была бы стать не действующий президент Майя Санду.

Между тем Молдова готовится к вмешательству России в президентские выборы, но военной угрозы РФ не видит.