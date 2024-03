США и Турция провели переговоры по вопросам безопасности, пытаясь улучшить отношения

Чиновники США и Турции обсудили в Анкаре вопросы улучшения безопасности и энергетических связей в рамках стремлений восстановить отношения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава Минобороны страны Ясар Гюлер встретились с американской делегацией, в состав которой вошли председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майк Роджерс, член комитета Адам Смит и посол Джефф Флейк.

"Энергетика, энергетическая безопасность и возможности сотрудничества обсуждались в рамках стратегических отношений между Турцией и США", – говорится в сообщении Фидана в Twitter (X).

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan received Mike Rogers, Chairman of the Armed Services Committee of the US House of Representatives, Ranking Member Adam Smith, and accompanying delegation in Ankara.🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/D8PoTI10nR