США и Турция провели переговоры по вопросам безопасности, пытаясь улучшить отношения

Чиновники США и Турции обсудили в Анкаре вопросы улучшения безопасности и энергетических связей в рамках стремлений восстановить отношения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава Минобороны страны Ясар Гюлер встретились с американской делегацией, в состав которой вошли председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майк Роджерс, член комитета Адам Смит и посол Джефф Флейк.

"Энергетика, энергетическая безопасность и возможности сотрудничества обсуждались в рамках стратегических отношений между Турцией и США", – говорится в сообщении Фидана в Twitter (X).

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan received Mike Rogers, Chairman of the Armed Services Committee of the US House of Representatives, Ranking Member Adam Smith, and accompanying delegation in Ankara.🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/D8PoTI10nR – Turkish MFA (@MFATurkiye) March 28, 2024

Это последний признак потепления отношений между странами, особенно после того, как Турция одобрила вступление Швеции в НАТО в январе после нескольких месяцев задержек.

Напряженность в отношениях между странами сохраняется из-за ряда споров, в частности относительно покупки Анкарой системы противоракетной обороны С-400 и поддержки США курдских сил в Сирии, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая признана террористической организацией США и Евросоюзом.

Турция также хочет, чтобы США сняли санкции с ее оборонной промышленности и начали совместное производство двигателей для истребителей.

В то же время Анкара пытается увеличить закупки сжиженного природного газа в США и реэкспортировать часть газа к соседям, стремясь стать региональным энергетическим хабом.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 мая отправится с официальным визитом в США.

По данным СМИ, Соединенные Штаты ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатых веществ в Турции для увеличения производства артиллерийских боеприпасов, поскольку союзники пытаются доставить крайне необходимые боеприпасы в Украину.

Перед этим в Пентагоне заявили, что в настоящее время возвращение Турции в программу по производству истребителей F-35 не обсуждается.