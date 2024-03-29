Голова МЗС Чехії був ціллю кібершпигунської операції Китаю

Серед цілей пов'язаних із владою Китаю хакерів, які роками здійснювали стеження за жителями західних країн, виявились чинні міністри в урядах Великої Британії та Чехії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Китайські хакери серед іншого у 2021 році намагалися зламати пристрої членів Міжпарламентської асамблеї з питань Китаю (ІРАС) – міжнародної коаліції критично налаштованих до Пекіна законодавців.

До ІРАС раніше входили Нусрат Гані – британська депутатка, нещодавно призначена молодшою міністеркою у справах Європи, а також міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (він став міністром за рік до кібератаки).

Китайські хакери, що входили до викритої на початку тижня мережі, надіслали "понад 1000 електронних листів на більш як 400 унікальних акаунтів" членів Міжпарламентської асамблеї з питань Китаю.

В обвинувальному акті Міністерства юстиції США вказано, що Китай атакував 43 акаунти британських парламентарів, більшість із яких були членами IPAC. Про злам ще у 2021-му говорила і сама Гані.

"Це лише підтверджує оцінку в нашій Стратегії безпеки, в якій йдеться про те, що все більша напористість Китаю є системним викликом, з яким необхідно боротися в координації з нашими трансатлантичними союзниками", – сказав Ліпавський у коментарі Politico.

Нагадаємо, на початку тижня Британія, а також США і Нова Зеландія звинуватили Китай у серії кібератак протягом останніх років, які, зокрема, дозволили отримати доступ до інформації про десятки мільйонів британських виборців та депутатів, які відкрито заявляли про загрозу з боку КНР.

Серед іншого, Велика Британія заявила, що пов'язані з Китаєм зловмисники в минулому здійснили кібератаку на британську Центральну виборчу комісію та отримали доступ до персональних даних мільйонів виборців.

У відповідь Лондон і Вашингтон оголосили про санкції проти, за їхніми даними, причетних до такої зловмисної кібердіяльності. Китай же офіційно відкидає всі звинувачення.