Латвія арештувала та хоче видати США підозрюваного в незаконному експорті авіоніки до РФ

Влада Латвії арештувала та планує екстрадувати до США місцевого жителя Олега Чистякова через його роботу на компанію KanRus Trading Company, яка займалася контрабандою авіоніки до РФ в порушення американського експортного контролю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Згідно із заявою міністерства юстиції США, Чистякова, якого арештували 19 березня поблизу Риги, обвинувачують у сприянні продажу, ремонту та відправці американського електронного авіаційного обладнання організаціям у Росії, зокрема ФСБ.

В обвинувальному висновку йдеться, що Чистяков та його змовники приховували свою незаконну діяльність за допомогою створення фальшивих рахунків-фактур та переправлення товарів через треті країни, такі як Німеччина і ОАЕ.

Вони також використовували банківські рахунки в таких країнах, як Казахстан, Киргизстан і ОАЕ, а також експортували товари компаніям-посередникам, які потім реекспортували їх до кінцевих пунктів призначення.

Раніше повідомляли, що Сполучені Штати звернулись до низки компаній із проханням припинити поставки товарів більш як 600 іноземним сторонам через побоювання, що ці товари можуть бути перенаправлені в Росію для посилення її військової машини.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році США та понад 30 інших країн запровадили низку санкцій, спрямованих на послаблення здатності Росії вести війну, перекриваючи доступ до західних технологій.

Тим не менш, американські компоненти й далі виявляють у російському озброєнні, залишеному на полі бою в Україні.

Нагадаємо, 23 лютого президент США оголосив, що Сполучені Штати запроваджують більш ніж 500 санкцій проти РФ та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну та після смерті Алексєя Навального.