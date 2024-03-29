Латвия арестовала и хочет выдать США подозреваемого в незаконном экспорте авионики в РФ

Власти Латвии арестовали и планируют экстрадировать в США местного жителя Олега Чистякова из-за его работы на компанию KanRus Trading Company, которая занималась контрабандой авионики в РФ в нарушение американского экспортного контроля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению министерства юстиции США, Чистякова, которого арестовали 19 марта вблизи Риги, обвиняют в содействии продаже, ремонту и отправке американского электронного авиационного оборудования организациям в России, в частности ФСБ.

В обвинительном заключении говорится, что Чистяков и его пособники скрывали свою незаконную деятельность с помощью создания фальшивых счетов-фактур и переправки товаров через третьи страны, такие как Германия и ОАЭ.

Они также использовали банковские счета в таких странах, как Казахстан, Кыргызстан и ОАЭ, а также экспортировали товары компаниям-посредникам, которые затем реэкспортировали их в конечные пункты назначения.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты обратились к ряду компаний с просьбой прекратить поставки товаров более 600 иностранным сторонам из-за опасений, что эти товары могут быть перенаправлены в Россию для усиления ее военной машины.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году США и более 30 других стран ввели ряд санкций, направленных на ослабление способности России вести войну, перекрывая доступ к западным технологиям.

Тем не менее, американские компоненты и дальше обнаруживают в российском вооружении, оставленном на поле боя в Украине.

Напомним, 23 февраля президент США объявил, что Соединенные Штаты вводят более 500 санкций против РФ и новые экспортные ограничения против почти 100 организаций накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину и после смерти Алексея Навального.