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Умєров обговорив зі спікеркою парламенту Франції можливість інвестицій у ВПК

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Новини — П'ятниця, 29 березня 2024, 20:14 — Андрій Синявський

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з очільницею Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

"Україна готова співінвестувати у французькі оборонні технології та напряму закуповувати французьку військову продукцію", – зазначив глава Міноборони України.

Він наголосив, що потужності української оборонної промисловості потрібно включити до європейського плану військового виробництва.

"Вдячний за всебічну підтримку, яку Франція надає Україні у відбитті російської агресії, зокрема за підписання двосторонньої безпекової угоди", – додав Умєров.

Повідомляли, що у четвер до Києва прибула очільниця Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве. 

Нагадаємо, Національна асамблея – нижня палати парламенту Франції – 12 березня проголосувала за схвалення доповіді прем'єра щодо стратегії підтримки України та укладеної двосторонньої безпекової угоди.

Президенти України та Франції під час зустрічі в Парижі 16 січня підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю в межах рамкової декларації "Групи семи".

Читайте детально про те,  які "гарантії" отримав Київ від Німеччини та Франції і чому безпекові угоди вже готують до змін.

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