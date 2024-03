Умєров обговорив зі спікеркою парламенту Франції можливість інвестицій у ВПК

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з очільницею Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

"Україна готова співінвестувати у французькі оборонні технології та напряму закуповувати французьку військову продукцію", – зазначив глава Міноборони України.

Was glad to meet in Kyiv with President of the French National Assembly, Yael Braun-Pivet.



Grateful for the comprehensive support that France provides to Ukraine to repel russian aggression, in particular for the signing of a bilateral security agreement.



I highly appreciate… pic.twitter.com/6XHubWD3rH