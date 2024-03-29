Умєров обговорив зі спікеркою парламенту Франції можливість інвестицій у ВПК
Новини — П'ятниця, 29 березня 2024, 20:14 —
Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з очільницею Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве.
Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).
"Україна готова співінвестувати у французькі оборонні технології та напряму закуповувати французьку військову продукцію", – зазначив глава Міноборони України.
Was glad to meet in Kyiv with President of the French National Assembly, Yael Braun-Pivet.– Rustem Umerov (@rustem_umerov) March 29, 2024
Grateful for the comprehensive support that France provides to Ukraine to repel russian aggression, in particular for the signing of a bilateral security agreement.
I highly appreciate… pic.twitter.com/6XHubWD3rH
Він наголосив, що потужності української оборонної промисловості потрібно включити до європейського плану військового виробництва.
"Вдячний за всебічну підтримку, яку Франція надає Україні у відбитті російської агресії, зокрема за підписання двосторонньої безпекової угоди", – додав Умєров.
Повідомляли, що у четвер до Києва прибула очільниця Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве.
Нагадаємо, Національна асамблея – нижня палати парламенту Франції – 12 березня проголосувала за схвалення доповіді прем'єра щодо стратегії підтримки України та укладеної двосторонньої безпекової угоди.
Президенти України та Франції під час зустрічі в Парижі 16 січня підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю в межах рамкової декларації "Групи семи".
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