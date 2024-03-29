Умєров обговорив зі спікеркою парламенту Франції можливість інвестицій у ВПК

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з очільницею Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

"Україна готова співінвестувати у французькі оборонні технології та напряму закуповувати французьку військову продукцію", – зазначив глава Міноборони України.

Was glad to meet in Kyiv with President of the French National Assembly, Yael Braun-Pivet.



Grateful for the comprehensive support that France provides to Ukraine to repel russian aggression, in particular for the signing of a bilateral security agreement.



I highly appreciate… pic.twitter.com/6XHubWD3rH March 29, 2024

Він наголосив, що потужності української оборонної промисловості потрібно включити до європейського плану військового виробництва.

"Вдячний за всебічну підтримку, яку Франція надає Україні у відбитті російської агресії, зокрема за підписання двосторонньої безпекової угоди", – додав Умєров.

Повідомляли, що у четвер до Києва прибула очільниця Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве.

Нагадаємо, Національна асамблея – нижня палати парламенту Франції – 12 березня проголосувала за схвалення доповіді прем'єра щодо стратегії підтримки України та укладеної двосторонньої безпекової угоди.

Президенти України та Франції під час зустрічі в Парижі 16 січня підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю в межах рамкової декларації "Групи семи".

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