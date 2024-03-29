Умеров обсудил со спикером парламента возможность инвестиций в ВПК Франции

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с главой Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

"Украина готова соинвестировать во французские оборонные технологии и напрямую закупать французскую военную продукцию", – отметил глава Минобороны Украины.

Was glad to meet in Kyiv with President of the French National Assembly, Yael Braun-Pivet.



Grateful for the comprehensive support that France provides to Ukraine to repel russian aggression, in particular for the signing of a bilateral security agreement.



I highly appreciate… pic.twitter.com/6XHubWD3rH March 29, 2024

Он подчеркнул, что мощности украинской оборонной промышленности нужно включить в европейский план военного производства.

"Благодарен за всестороннюю поддержку, которую Франция оказывает Украине в отражении российской агрессии, в частности за подписание двустороннего соглашения по безопасности", – добавил Умеров.

Сообщалось, что в четверг в Киев прибыла руководительница Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве.

Напомним, Национальная ассамблея – нижняя палата парламента Франции – 12 марта проголосовала за одобрение доклада премьера по стратегии поддержки Украины и заключенного двустороннего соглашения по безопасности.

Президенты Украины и Франции во время встречи в Париже 16 января подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности в рамках рамочной декларации "Группы семи".

Читайте подробно о том, какие "гарантии" получил Киев от Германии и Франции и почему соглашения по безопасности уже готовят к изменениям.