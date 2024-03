Умеров обсудил со спикером парламента возможность инвестиций в ВПК Франции

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с главой Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

"Украина готова соинвестировать во французские оборонные технологии и напрямую закупать французскую военную продукцию", – отметил глава Минобороны Украины.

Was glad to meet in Kyiv with President of the French National Assembly, Yael Braun-Pivet.



Grateful for the comprehensive support that France provides to Ukraine to repel russian aggression, in particular for the signing of a bilateral security agreement.



I highly appreciate… pic.twitter.com/6XHubWD3rH