Уряд Фінляндії хоче зробити процес депортації більш ефективним

Уряд Фінляндії планує посилити процес перегляду заяв про надання притулку та зробити депортації більш ефективними.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

У фінському уряді хочуть зупинити маніпуляції із заявами про надання притулку, оскільки в країні залишаються мігранти, яким уже відмовили в захисті, але вони досі не покинули Фінляндію.

За словами глави МВС Фінляндії Марі Рантанен, урядова програма відштовхується від того, що Гельсінкі хоче позбутися повторних заяв.

"При цьому необхідно, щоб люди зрозуміли: якщо підстав для надання міжнародного захисту немає, і це підтвердив, зокрема, суд, то ми виходимо з того, що людина або залишає країну самостійно, або її депортують", – пояснила вона.

Yle зазначає, що вказана в урядовій програмі мета скоротити кількість повторних заяв про притулок не пов'язана з надзвичайним законом про кордон, який зараз готують.

Начальник відділу імміграції МВС Санна Суттер запевнила, що уряд не збирається відмовлятися від можливості оскаржити відмову.

"Йдеться про те, що дехто подає повторні заяви на перегляд, не маючи підстав для отримання захисту, саме в такі ситуації ми хочемо втрутитися. Інструментів для цього багато. Ми можемо зробити процес депортації більш ефективним і можемо переглянути процес подання апеляцій", – резюмувала вона.

Нещодавно фінська прикордонна служба почала розслідування близько двох десятків справ, пов'язаних з організацією незаконного проникнення до Фінляндії через кордон із Росією.

Раніше міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала Євросоюз виробити спільну відповідь на використання Росією міграції до ЄС як зброї.

Перед цим фінські правоохоронці заявили, що серед тисяч мігрантів, які потрапили в країну через російський кордон за останні місяці, може бути кілька десятків потенційно небезпечних осіб.

У МВС Фінляндії казали, що мають інформацію про перебування на території Росії неподалік від кордону тисяч мігрантів, які очікують нагоди перейти кордон з настанням весни.