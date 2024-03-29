Правительство Финляндии хочет сделать процесс депортации более эффективным

Правительство Финляндии планирует ужесточить процесс пересмотра заявлений о предоставлении убежища и сделать депортации более эффективными.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

В финском правительстве хотят остановить манипуляции с заявлениями о предоставлении убежища, поскольку в стране остаются мигранты, которым уже отказали в защите, но они до сих пор не покинули Финляндию.

По словам главы МВД Финляндии Мари Рантанен, правительственная программа отталкивается от того, что Хельсинки хочет избавиться от повторных заявлений.

"При этом необходимо, чтобы люди поняли: если оснований для предоставления международной защиты нет, и это подтвердил в том числе суд, то мы исходим из того, что человек либо покидает страну самостоятельно, либо его депортируют", – пояснила она.

Yle отмечает, что указанная в правительственной программе цель сократить количество повторных заявлений об убежище не связана с чрезвычайным законом о границе, который сейчас готовится.

Начальник отдела иммиграции МВД Санна Суттер заверила, что правительство не собирается отказываться от возможности обжаловать отказ.

"Речь идет о том, что некоторые подают повторные заявления на пересмотр, не имея оснований для получения защиты, именно в такие ситуации мы хотим вмешаться. Инструментов для этого много. Мы можем сделать процесс депортации более эффективным и можем пересмотреть процесс подачи апелляций", – резюмировала она.

Недавно финская пограничная служба начала расследование около двух десятков дел, связанных с организацией незаконного проникновения в Финляндию через границу с Россией.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала Евросоюз выработать совместный ответ на использование Россией миграции в ЕС как оружия.

Перед этим финские правоохранители заявили, что среди тысяч мигрантов, которые попали в страну через российскую границу за последние месяцы, может быть несколько десятков потенциально опасных лиц.

В МВД Финляндии говорили, что располагают информацией о пребывании на территории России неподалеку от границы тысяч мигрантов, которые ожидают возможности перейти границу с наступлением весны.