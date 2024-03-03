У Берліні під час розшуку колишніх лівих терористів затримали двох осіб

У німецькому Берліні в межах розшуку двох колишніх членів терористичного угруповання "Фракція Червоної армії" (Rote Armee Fraktion, RAF) поліція затримала двох чоловіків.

Про це повідомляє DW, інформує "Європейська правда".

Під час операції, яка проходила у неділю, 3 березня, співробітники правоохоронних органів застосували вогнепальну зброю. Постраждалих немає.

В операції були також задіяні сили Федерального відомства з кримінальних справ і поліції Берліна.

Згодом поліція встановила, що затримані чоловіки не були екстерористами RAF Ернстом-Фолькером Штаубом і Буркгардом Гарвегом, які перебувають у розшуку. Імена затриманих не розголошують.

Штауб і Гарвег належать до третього покоління колишньої терористичної організації RAF. На рахунку організації, що діяла в Німеччині близько тридцяти років, – убивство понад 30 осіб, зокрема директора Deutsche Bank Альфреда Герргаузена, і поранення ще щонайменше двохсот.

У 1998 році угруповання офіційно оголосило про свій розпуск.

Раніше повідомляли, що у Берліні заарештували колишню ліву терористку Даніелу Клетте, яка переховувалась понад 30 років.

Під час обшуку у квартирі, де затримали Клетте, були виявлені ручна граната та інші небезпечні предмети.