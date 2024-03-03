В Берлине в ходе розыска бывших левых террористов задержали двух человек

В немецком Берлине в рамках розыска двух бывших членов террористической группировки "Фракция Красной армии" (Rote Armee Fraktion, RAF) полиция задержала двух мужчин.

Об этом сообщает DW, информирует "Европейская правда".

Во время операции, которая проходила в воскресенье, 3 марта, сотрудники правоохранительных органов применили огнестрельное оружие. Пострадавших нет.

В операции были также задействованы силы Федерального ведомства по уголовным делам и полиции Берлина.

Впоследствии полиция установила, что задержанные мужчины не были экстерористами RAF Эрнстом-Фолькером Штаубом и Буркгардом Гарвегом, которые находятся в розыске. Имена задержанных не разглашаются.

Штауб и Харвег принадлежат к третьему поколению бывшей террористической организации RAF. На счету организации, действовавшей в Германии около тридцати лет, – убийство более 30 человек, в том числе директора Deutsche Bank Альфреда Герргаузена, и ранение еще по меньшей мере двухсот.

В 1998 году группировка официально объявила о своем роспуске.

Ранее сообщалось, что в Берлине арестовали бывшую левую террористку Даниэлу Клетте, которая скрывалась более 30 лет.

Во время обыска в квартире, где задержали Клетте, были выявлены ручная граната и другие опасные предметы.