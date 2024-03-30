Як Сербія ставить ультиматум Європі та може піти на розрив із ЄС

Вже ближчим часом Рада Європи запросить Косово до своїх лав.

Це приголомшливий удар по Сербії, яка вважає цю частково визнану державу своєю частиною.

Белград готує відповідь на цю геополітичну поразку і вже навіть публічно погрожує, що вийде з Ради Європи, якщо Косово стане членом організації. Але цей крок автоматично означатиме кінець євроінтеграції Сербії.

Тож Балканський регіон зараз – на порозі карколомних змін, пише редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко в статті Капкан для проросійської Сербії. Як вступ Косова до Ради Європи змінює розклади в регіоні. Далі – короткий її виклад. Також пропонуємо подивитися наш відеоблог про геополітичну поразку Сербії.

Рада Європи, яка разом із Євросоюзом є ключовою міжнародною організацією на континенті, цього тижня вийшла на фінішну пряму у питанні вступу Косова до своїх лав.

У середу у Парижі на засідання зібрався політичний комітет ПАРЄ, тобто Парламентської асамблеї Ради Європи. На порядку денному було лише одне змістовне питання: затвердити звіт, який дасть зелене світло вступу Косова до Ради Європи.

Джерела "Європейської правди", поінформовані про засідання політичного комітету ПАРЄ, та ті, хто брав у ньому участь, кажуть, що Сербія билася до останнього, намагаючись зірвати рішення комітету.

Але розвиток подій на закритому засіданні лише підтвердив, наскільки ізольованою лишилася Сербія.

У критичний момент її кинули напризволяще усі партнери. У тому числі, Греція.

Зрештою, рішення, яке в Белграді вважають катастрофічним, ухвалили 31 голосом "за". "Проти" проголосували чотири депутатки з Сербії, один грек утримався.

Показово, що цього разу свого друга, президента Сербії, Вучича кинув навіть угорський прем’єр Віктор Орбан!

Але головне те, що майже одностайне голосування у комітеті не лишає сумнівів: на сесії ПАРЄ, яка відбудеться у Страсбурзі у третій тиждень квітня, Асамблея остаточно затвердить це рішення без жодних "антикосовських" правок.

Далі за процедурою потрібне ще одне голосування у комітеті міністрів РЄ, і там також є голоси.

Виходячи з темпів, які набрав процес, можна бути майже впевненим, що комітет міністрів Ради Європи проголосує рішення на міністерській зустрічі 16-17 травня у Люксембурзі.

Далі у Приштині мають ратифікувати Європейську конвенцію з прав людини (нуль сумнівів, що це стане суперпріоритетним завданням для тамтешнього парламенту, а підтримка буде одностайною), передати ратифікаційні документи до Страсбурга – і процес вступу для Косова завершиться.

Слід також нагадати, що політичний вплив проросійської Сербії в організації зменшився саме після виключення Росії з її лав через повномасштабну агресію проти України. Після цього Косово і вирішило скористатися шансом.

Коли ситуація щодо членства Косово в РЄ пішла у розвиток, реакція Белграда стала більше схожою на істерику.

Для Вучича і його партії це може мати катастрофічні електоральні наслідки. Що робити у цій ситуації – геть не зрозуміло.

Виборці чекатимуть жорстких дій Белграда.

Вихід країни з Ради Європи, чим лякає Вучич, означатиме зупинку навіть номінального руху країни до ЄС.

Держава, що не є членом РЄ, не може бути навіть кандидатом.

Тож сербська влада опинилася на роздоріжжі. Кожен зі шляхів є загрозливим. Можна втратити або підтримку виборців, або європейський статус, або і те, і те одразу.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Капкан для проросійської Сербії. Як вступ Косова до Ради Європи змінює розклади в регіоні.