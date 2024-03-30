Как Сербия ставит ультиматум Европе и может пойти на разрыв с ЕС

Уже в ближайшее время Совет Европы пригласит Косово в свои ряды.

Это ошеломляющий удар по Сербии, которая считает частично признанное государство своей частью.

Белград готовит ответ на это геополитическое поражение и уже даже публично угрожает, что выйдет из Совета Европы, если Косово станет членом организации. Но этот шаг автоматически будет означать конец евроинтеграции Сербии.

Поэтому Балканский регион сейчас – на пороге сногсшибательных изменений, пишет редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко в статье Капкан для пророссийской Сербии. Как вступление Косова в Совет Европы меняет расклады в регионе. Далее – краткое ее изложение. Также предлагаем посмотреть наш видеоблог о геополитическом поражении Сербии.

Совет Европы, который вместе с Евросоюзом является ключевой международной организацией на континенте, на этой неделе вышел на финишную прямую в вопросе вступления Косово в свои ряды.

В среду в Париже на заседание собрался политический комитет ПАСЕ, то есть Парламентской ассамблеи Совета Европы. На повестке дня был только один содержательный вопрос: утвердить отчет, который даст зеленый свет вступлению Косово в Совет Европы.

Источники "Европейской правды", информированные о заседании политического комитета ПАСЕ, и те, кто принимал в нем участие, говорят, что Сербия билась до последнего, пытаясь сорвать решение комитета.

Но развитие событий на закрытом заседании лишь подтвердило, насколько изолированной осталась Сербия.

В критический момент ее бросили на произвол судьбы все партнеры. В том числе, Греция.

В конце концов, решение, которое в Белграде считают катастрофическим, приняли 31 голосом "за". "Против" проголосовали четыре депутата из Сербии, один грек воздержался.

Показательно, что на этот раз своего друга, президента Сербии, Вучича бросил даже венгерский премьер Виктор Орбан!

Но главное то, что почти единогласное голосование в комитете не оставляет сомнений: на сессии ПАСЕ, которая состоится в Страсбурге в третью неделю апреля, Ассамблея окончательно утвердит это решение без всяких "антикосовских" правок.

Далее по процедуре нужно еще одно голосование в комитете министров СЕ, и там также есть голоса.

Исходя из темпов, которые набрал процесс, можно быть почти уверенным, что комитет министров Совета Европы проголосует решение на министерской встрече 16-17 мая в Люксембурге.

Далее в Приштине должны ратифицировать Европейскую конвенцию по правам человека (ноль сомнений, что это станет суперприоритетной задачей для тамошнего парламента, а поддержка будет единогласной), передать ратификационные документы в Страсбург – и процесс вступления для Косово завершится.

Следует также напомнить, что политическое влияние пророссийской Сербии в организации уменьшилось именно после исключения России из ее рядов из-за полномасштабной агрессии против Украины. После этого Косово и решило воспользоваться шансом.

Когда ситуация по поводу членства Косово в СЕ пошла в развитие, реакция Белграда стала больше похожей на истерику.

Для Вучича и его партии это может иметь катастрофические электоральные последствия. Что делать в этой ситуации – совершенно не понятно.

Избиратели будут ждать жестких действий Белграда.

Выход страны из Совета Европы, чем пугает Вучич, будет означать остановку даже номинального движения страны в ЕС.

Государство, не являющееся членом СЕ, не может быть даже кандидатом.

Поэтому сербская власть оказалась на распутье. Каждый из путей является угрожающим. Можно потерять или поддержку избирателей, или европейский статус, или и то, и другое сразу.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Капкан для пророссийской Сербии. Как вступление Косова в Совет Европы меняет расклады в регионе.