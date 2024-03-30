Експрезидент Німеччини сподівається, що Шольц передумає щодо Taurus

Колишній федеральний президент Німеччини Йоахім Гаук все ще сподівається, що канцлер Олаф Шольц перегляне свою відмову від постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє n-tv.

"Я не бачу, щоб Taurus втягував нас у війну. Відповідні експерти з міжнародного права та військові експерти також не бачать", – сказав Гаук.

Не всі в уряді та Соціал-демократичній партії згодні з канцлером Шольцем, зазначив він.

"Але він має повноваження давати директиви", – сказав Гаук.

Глава Кремля Владімір Путін "знає, що багато німців злякаються швидше, ніж, наприклад, поляки чи французи", каже Гаук. Путін користується цією тенденцією.

"Страх – помічник агресора. Мій заклик полягає в тому, щоб не боятися занадто рано, наприклад, погрози Путіна ядерною зброєю" – зазначив експрезидент.

"Але страх робить ваші очі маленькими і спонукає вас тікати, навіть якщо ви можете встояти на ногах. Обмежені страхом, ви більше не бачите жодних можливих рішень", – додав він.

Раніше німецький канцлер Шольц публічно називав різні причини не надавати Україні Taurus – від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять десь по Москві.

Також ЗМІ писали, що причиною можуть бути особливості ціленаведення ракет.