Экс-президент Германии надеется, что Шольц передумает насчет Taurus

Бывший федеральный президент Германии Йоахим Гаук все еще надеется, что канцлер Олаф Шольц пересмотрит свой отказ от поставок крылатых ракет Taurus в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает n-tv.

"Я не вижу, чтобы Taurus втягивал нас в войну. Соответствующие эксперты по международному праву и военные эксперты также не видят", – сказал Гаук.

Не все в правительстве и Социал-демократической партии согласны с канцлером Шольцем, отметил он.

"Но он имеет полномочия давать директивы", – сказал Гаук.

Глава Кремля Владимир Путин "знает, что многие немцы испугаются быстрее, чем, например, поляки или французы", говорит Гаук. Путин пользуется этой тенденцией.

"Страх – помощник агрессора. Мой призыв заключается в том, чтобы не бояться слишком рано, например, угрозы Путина ядерным оружием", – отметил экс-президент.

"Но страх делает ваши глаза маленькими и побуждает вас бежать, даже если вы можете устоять на ногах. Ограниченные страхом, вы больше не видите никаких возможных решений", – добавил он.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц публично называл разные причины не предоставлять Украине Taurus – от нежелания эскалации и втягивания в войну с Россией до опасения, что ракетами ударят по Москве.

Также СМИ писали, что причиной могут быть особенности целеуказания ракет.