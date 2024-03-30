Під час поліцейської операції на півночі Німеччини загинув чоловік

46-річний чоловік отримав смертельне поранення під час поліцейської операції в центрі міста Нієнбург у німецькій Нижній Саксонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Під час операції, яка розпочалася в суботу вранці, отримала вогнепальне поранення і поліцейська.

За словами представника поліції, була "ситуація загрози". Кажуть, що чоловік був озброєний ножем.

Поранена поліцейська була доставлена в лікарню на рятувальному вертольоті. Спочатку не було ніякої інформації про серйозність поранень. Постраждав також службовий собака поліції.

Обставини операції спочатку були незрозумілі. Очевидці повідомили газеті Die Harke про кілька пострілів. Газета Bild повідомила, що чоловік погрожував ножем і вчинив дебош у багатоквартирному будинку.

Нагадаємо, у Нідерландах невідомий утримував чотирьох заручників у кафе в центрі міста Еде.