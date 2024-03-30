Во время полицейской операции на севере Германии погиб мужчина во время полицейской операции

46-летний мужчина получил смертельное ранение во время полицейской операции в центре города Ниенбург в немецкой Нижней Саксонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Во время операции, которая началась в субботу утром, получила огнестрельное ранение и полицейская.

По словам представителя полиции, была "ситуация угрозы". Говорят, что мужчина был вооружен ножом.

Раненная полицейская была доставлена в больницу на спасательном вертолете. Сначала не было никакой информации о серьезности ранений. Пострадала также служебная собака полиции.

Обстоятельства операции сначала были непонятны. Очевидцы сообщили газете Die Harke о нескольких выстрелах. Газета Bild сообщила, что мужчина угрожал ножом и устроил дебош в многоквартирном доме.

Напомним, в Нидерландах неизвестный удерживал четырех заложников в кафе в центре города Эде.