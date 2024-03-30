Во время полицейской операции на севере Германии погиб мужчина во время полицейской операции
46-летний мужчина получил смертельное ранение во время полицейской операции в центре города Ниенбург в немецкой Нижней Саксонии.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.
Во время операции, которая началась в субботу утром, получила огнестрельное ранение и полицейская.
По словам представителя полиции, была "ситуация угрозы". Говорят, что мужчина был вооружен ножом.
Раненная полицейская была доставлена в больницу на спасательном вертолете. Сначала не было никакой информации о серьезности ранений. Пострадала также служебная собака полиции.
Обстоятельства операции сначала были непонятны. Очевидцы сообщили газете Die Harke о нескольких выстрелах. Газета Bild сообщила, что мужчина угрожал ножом и устроил дебош в многоквартирном доме.
Напомним, в Нидерландах неизвестный удерживал четырех заложников в кафе в центре города Эде.