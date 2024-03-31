Антинаркотичні рейди у Франції тривають: вже понад 1700 арештованих

У Франції тривають масштабні антинаркотичні рейди, під час яких правоохоронці затримали 1738 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що антинаркотичні рейди триватимуть.

Він наголосив, що наркоторгівля має бути викорінена.

Під час операцій за останні 10 днів було конфісковано 2,4 мільйона євро. Також правоохоронці вилучили 150 кілограмів наркотиків, переважно кокаїну і героїну.

Тільки в Парижі та районі Сени-Сен-Дені на північний схід від столиці було взято під варту понад 300 осіб, повідомив Дарманен.

Міністр зазначив, що боротьба з наркотиками повинна вестися не тільки в сфері безпеки. За його словами, також освіта, боротьба із залежністю і питання батьківської відповідальності відіграють важливу роль.

У понеділок у Франції розпочалися антинаркотичні рейди, мета яких продемонструвати серйозність намірів уряду боротися з наркоторгівлею в містах.

Перший рейд в рамках операції відбувся минулого тижня в Марселі.

Під час нещодавньої поїздки до Марселя президент Емманюель Макрон пообіцяв, що протягом найближчих тижнів у Франції відбудеться близько 10 подібних операцій.

Жертвами спалаху насильства в Марселі, до яких призвела діяльність наркобанд, торік стали 49 осіб.