Антинаркотические рейды во Франции продолжаются: уже более 1700 арестованных

Во Франции продолжаются масштабные антинаркотические рейды, во время которых правоохранители задержали 1738 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что антинаркотические рейды будут продолжаться.

Он отметил, что наркоторговля должна быть искоренена.

Во время операций за последние 10 дней было конфисковано 2,4 миллиона евро. Также правоохранители изъяли 150 килограммов наркотиков, преимущественно кокаина и героина.

Только в Париже и районе Сены-Сен-Дени к северо-востоку от столицы были взяты под стражу более 300 человек, сообщил Дарманен.

Министр отметил, что борьба с наркотиками должна вестись не только в сфере безопасности. По его словам, также образование, борьба с зависимостью и вопросы родительской ответственности играют важную роль.

В понедельник во Франции начались антинаркотические рейды, цель которых – продемонстрировать серьезность намерений правительства бороться с наркоторговлей в городах.

Первый рейд в рамках операции состоялся на прошлой неделе в Марселе.

Во время недавней поездки в Марсель президент Эмманюэль Макрон пообещал, что в течение ближайших недель во Франции состоится около 10 подобных операций.

Жертвами вспышки насилия в Марселе, к которым привела деятельность наркобанд, в прошлом году стали 49 человек.