В Австрії затримали ексрозвідника за підозрою в шпигунстві на користь РФ

В Австрії затримали колишнього співробітника вже розформованого Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT) за підозрою у шпигунстві.

Про це повідомило видання Der Standard, інформує "Європейська правда".

В австрійській прокуратурі зазначили, що затриманий Егісто Отт наразі перебуває під вартою у слідчому ізоляторі.

Віденська прокуратура розслідує справу Отта з 2017 року за звинуваченнями у зловживанні службовим становищем, веденні таємної розвідки на шкоду Австрії та порушенні державної таємниці.

Арешту передувала нещодавня інформація про те, що Отт передавав російським шпигунам вміст мобільних телефонів високопосадовців.

Його колишній зять, який, як вважають, сприяв цьому злочину, також був заарештований.

У помешканнях обох затриманих були проведені обшуки.

Зовсім недавно Отт потрапив у заголовки газет у зв’язку з постаттю колишнього члена правління німецької компанії Wirecard Яна Марсалека.

Як стверджувалось, Отт допомагав Марсалеку у створенні шпигунського осередку для Росії в рамках BVT. Він разом з колишнім керівником відділу BVT Мартіном Вайсом збирали інформацію для Марсалека і Росії, спираючись на свою попередню діяльність. Зібрана інформація стосувалася журналістів, які проживають в Європі, і казахстанського опозиційного політика.

Раніше ЗМІ повідомляли, що депутат Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" й кандидат від цієї партії на виборах до Європарламенту Петр Бистрон отримував гроші від проросійської мережі впливу, викритої спецслужбами Європи.