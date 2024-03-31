Хворий на рак король Чарльз відвідав великодню церковну службу

Король Великої Британії Чарльз III вперше з моменту оголошення онкологічного діагнозу з’явився на публічному заході, відвідавши великодню недільну службу в каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Король прибув до каплиці у супроводі своєї дружини Камілли. Як зазначає телеканал, Чарльз перебував у доброму гуморі.

Reuters

Королівське подружжя привіталось з невеликим натовпом, що зібрався неподалік.

Цьогорічне святкування пройшло в більш спокійній обстановці з меншою кількістю членів королівської родини, щоб мінімізувати контакти короля з іншими людьми під час його лікування.

У лютому стало відомо, що в 75-річного короля Великої Британії Чарльза III діагностували рак.

Британський прем'єр Ріші Сунак згодом заявив, що рак у короля Британії Чарльза виявили на ранній стадії, і вся країна сподівається на його повне одужання.

Минулого тижня принцеса Уельська Кейт Міддлтон повідомила, що перебуває на ранніх стадіях лікування після того, як у неї виявили рак.