Больной раком король Чарльз посетил пасхальную церковную службу

Король Великобритании Чарльз III впервые с момента объявления онкологического диагноза появился на публичном мероприятии, посетив пасхальную воскресную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Король прибыл в часовню в сопровождении своей жены Камиллы. Как отмечает телеканал, Чарльз находился в хорошем настроении.

Reuters

Королевская чета поздоровалась с небольшой толпой, собравшейся неподалеку.

Нынешнее празднование прошло в более спокойной обстановке с меньшим количеством членов королевской семьи, чтобы минимизировать контакты короля с другими людьми во время его лечения.

В феврале стало известно, что у 75-летнего короля Великобритании Чарльза III диагностировали рак.

Британский премьер Риши Сунак впоследствии заявил, что рак у короля Британии Чарльза обнаружили на ранней стадии, и вся страна надеется на его полное выздоровление.

На прошлой неделе принцесса Уэльская Кейт Миддлтон обьявила, что находится на ранних стадиях лечения после того, как у нее обнаружили рак.