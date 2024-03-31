Больной раком король Чарльз посетил пасхальную церковную службу
Новости — Воскресенье, 31 марта 2024, 13:48 —
Король Великобритании Чарльз III впервые с момента объявления онкологического диагноза появился на публичном мероприятии, посетив пасхальную воскресную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
Король прибыл в часовню в сопровождении своей жены Камиллы. Как отмечает телеканал, Чарльз находился в хорошем настроении.
Королевская чета поздоровалась с небольшой толпой, собравшейся неподалеку.
Нынешнее празднование прошло в более спокойной обстановке с меньшим количеством членов королевской семьи, чтобы минимизировать контакты короля с другими людьми во время его лечения.
В феврале стало известно, что у 75-летнего короля Великобритании Чарльза III диагностировали рак.
Британский премьер Риши Сунак впоследствии заявил, что рак у короля Британии Чарльза обнаружили на ранней стадии, и вся страна надеется на его полное выздоровление.
На прошлой неделе принцесса Уэльская Кейт Миддлтон обьявила, что находится на ранних стадиях лечения после того, как у нее обнаружили рак.