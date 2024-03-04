Бербок про Західні Балкани: ЄС має закрити фланги, які може дестабілізувати РФ

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що країни Західних Балкан заслуговують на рішучу підтримку на шляху до членства в Євросоюзі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

"Ми ніде в Європі не можемо дозволити собі сірі зони та повинні зробити все можливе, щоб разом закрити фланги, які РФ може використовувати для своєї політики дестабілізації, дезінформації та проникнення", – сказала вона перед від'їздом до Чорногорії та Боснії і Герцеговини.

За її словами, це включає підтримку країн Західних Балкан у зміцненні їхніх демократичних інститутів, підвищенні їхньої стійкості та наданні громадянам цих країн економічних перспектив.

Міністерка додала, що це стало геополітичною необхідністю, "особливо перед обличчям жорстокого імперіалізму Росії, що ми робимо все можливе, щоб підтримати шість держав регіону на їхньому шляху до вступу в Євросоюз".

"(Як ЄС, ми маємо) спільне завдання – адаптуватись до майбутнього, коли ми поставимо більше стільців за європейським столом", – вказала Бербок.

У столиці Чорногорії Подгориці глава МЗС ФРН проведе переговори з прем'єр-міністром Мілойко Спаїчем, міністром закордонних справ Філіпом Івановичем та президентом Яковом Мілатовичем.

Пізніше в понеділок увечері Бербок має зустрітися у Сараєві з членами тристороннього президентства Боснії, а також Крістіаном Шмідтом – високим представником міжнародного співтовариства, який наглядає за мирним врегулюванням в країні.

Раніше Королівський Об'єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI) попередив, що через затягування повномасштабної війни в Україні Росія зацікавлена у створенні кризових ситуацій в інших країнах, наприклад у Балканському регіоні.

Перед цим міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився за те, щоб у разі необхідності посилити військову миротворчу місію в Боснії і Герцеговині.

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