Парламент Франции финально проголосует за закрепление в конституции права на аборт

Парламент Франции в понедельник 4 марта полным составом будет голосовать за закрепление в основном законе права на аборт.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Для голосования, созванного по инициативе президента Эмманюэля Макрона, 925 парламентариев из обеих палат соберутся в Версале.

Для положительного решения нужны голоса не менее трех пятых от состава депутатов, участвующих в голосовании.

Перед этим отдельно в Национальной ассамблее и Сенате поддержали проект закона о закреплении в конституции права женщины на добровольное прерывание беременности.

В ст. 34 основного закона включат формулировку о том, что "закон определяет условия, при которых реализуется гарантированная свобода женщины осуществить добровольное прерывание беременности".

Сторонники такого шага считают, что это важно как предохранитель от отката в репродуктивных правах женщин.

Различные опросы свидетельствуют, что закрепление права на аборт в конституции поддержат более 80% французов.

Во Франции аборты декриминализировали еще в 1975 году, но на фоне решения Верховного суда США 2022 года, которое отменило федеральные гарантии осуществления абортов Эмманюэль Макрон пообещал закрепить соответствующее право во французской конституции.

Сначала палаты парламента во Франции не могли достичь согласия относительно формулировок: Национальная ассамблея предлагала гарантировать "право на добровольное прерывание беременности", а Сенат – "свободу" женщины это делать.