У Фінляндії вперше виявили африканську чуму свиней

Фінляндія вперше виявила африканську чуму свиней після того, як лабораторні аналізи підтвердили наявність вірусу у дикого кабана на сході країни.

Про це йдеться у заяві Фінського агентства з харчових продуктів, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Вірус, який є нешкідливим для людей, але надзвичайно заразним і смертельним для свиней, було виявлено в муніципалітеті Віролахті на сході країни поблизу російського кордону.

За даними Фінського інституту природних ресурсів, на початку січня 2026 року в країні налічувалося приблизно 2380 диких кабанів.

Африканська чума свиней поширилася з Африки до Європи та Азії, спричинивши значні втрати у популяціях свиней, що призвело до введення торговельних обмежень та вплинуло на світові ринки м’яса.

Писали, що близько третини іспанських сертифікатів на експорт свинини було заблоковано після першого спалаху африканської чуми свиней в країні за останні три десятиліття.

У грудні 2025 року Іспанія закликала своїх військових допомогти стримати спалах африканської чуми свиней поблизу Барселони.