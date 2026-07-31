У Греції сильні вітри створюють нові осередки лісових пожеж у різних частинах країни

У п'ятницю грецькі пожежники продовжують боротися з лісовими пожежами у різних регіонах країни, у той час як влада попередила про дуже високий рівень пожежної небезпеки на більшій частині території.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Найсерйозніший осередок займання залишається у районі Агіа Параскеві у південній частині острова Крит, де штормовий вітер перешкоджає гасінню.

Наземні бригади працювали всю ніч, а з першими променями сонця до операцій повернулася пожежна авіація. Влада заявила, що захист довколишніх населених пунктів залишається пріоритетом, оскільки мінливий вітер постійно створює нові фронти вогню.

Нові лісові пожежі також спалахнули в Ахаї на північному заході Пелопоннесу та на заході Греції. Влада надіслала термінове сповіщення через систему 112 на мобільні телефони жителів постраждалого району в Ахаї, а на приборкання обох осередків пожежники вирушили за підтримки авіації.

Офіційні особи зазначили, що погодні умови й надалі сприяють швидкому поширенню вогню.

В інших місцях ситуація покращилася: після кількох годин гасіння на островах Егейського моря Андрос та Калімнос пожежу вдалося приборкати. Утім, бригади залишаються в режимі підвищеної готовності через ризик повторних спалахів.

На острові Парос пожежники продовжують ліквідовувати поодинокі гарячі точки, оскільки сильний вітер час від часу відновлює невеликі займання.

Тим часом Служба цивільного захисту Греції попередила, що в п'ятницю в Аттиці – регіоні, де розташовані Афіни, – та в кількох інших частинах країни утримується дуже високий рівень пожежної небезпеки.

Влада закликала жителів утримуватися від дій, які можуть спричинити пожежу, та дотримуватися інструкцій на випадок надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялось, що через сильний вітер пожежі на Криті загрожують населеним пунктам і туристичним курортам.

Двоє рятувальників загинули, опинившись у пастці у своєму автомобілі під час пожежі на Криті.